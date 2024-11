Reggiotoday.it - "Calabria la prima Italia": un libro che svela perchè il nome dello Stivale è nato qui

Leggi su Reggiotoday.it

Adesso non ci può essere luogo migliore di Taurianova per dire il come e il perché ilsiain3500 anni fa, presentando illa" che l’americana Gertrude Slaughter ha pubblicato nel lontano 1939 e che l’editore Meligrana di Tropea ci restituisce.