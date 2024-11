Spazionapoli.it - “Buongiorno, Koulibaly o Kim?”: Del Genio elegge il suo preferito – VIDEO

Leggi su Spazionapoli.it

Alessandrocontinua a conquistare i tifosi del Napoli, ma può essere definito migliore di KalidouMinjae? Paolo Delsi espone a Spazio Napoli Talk.Tra i grandi protagonisti del Napoli di Antonio Conte, c’è senza dubbio Alessandro: il difensore azzurro è ormai un simbolo per la squadra partenopea, capace di arrivare a un terzo del campionato al primo posto in classifica, traguardo difatti impensabile appena qualche mese fa. La solidità dimostrata dal club partenopeo in questa prima fase di stagione è merito anche delle prestazioni da parte dell’ex Torino, arrivato in estate per un esborso pari a circa trentacinque milioni di euro.Mapuò essere paragonato ad altri grandi difensori ex Napoli del recente passato, come KalidouMinjae? Il dibattito, in seguito al valore dimostrato dall’azzurro, ormai impazza tra i tifosi.