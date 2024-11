Bresciatoday.it - Brescia: Babbo Natale a palazzo, un incontro magico per famiglie

Leggi su Bresciatoday.it

Una giornata immersiva per riscoprire l'autentica atmosfera natalizia all'interno dello storicoFacchi, decorato a festa per l’occasione. Nelle sue eleganti sale,aspetta grandi e piccoli per ascoltare i loro desideri e scattare una foto ricordo.I bambini potranno.