Ilrestodelcarlino.it - Bréda al ’Tour Music Fest’: "Cantare è la mia forza"

Taylor-Herbert, in arte, dopo aver brillantemente superato le audizioni dal vivo della nuova edizione del "TourFest - The EuropeanContest", vola nella Repubblica di San Marino per le finali nazionali della categoria Junior Singer. Ora l’obiettivo della ragazza, 15enne di Colmurano che frequenta il secondo anno del liceo artistico Cantalamessa di Macerata, è guadagnarsi un posto nella finalissima europea del "TourFest", in programma il primo dicembre all’auditorium Little Tony di San Marino al cospetto di Beppe Vessicchio, Monica Hill, Francesco Rapaccioli, Paola Folli e di Kara DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e altri artisti di fama internazionale. Su oltre 28.000 artisti provenienti da tutta Europa,ha già raggiunto una qualificazione importante che le darà la possibilità di esibirsi e sperare in un posto in finale per rappresentare la sua nazione e vincere gli importanti premi in palio, come una borsa di studio presso Berklee - College ofdi Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.