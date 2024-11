Boxe Mike Tyson-Jake Paul in tv | data orario programma e streaming

Leggi su Sportface.it

contro: conto alla rovescia finito. Uno degli incontri più attesi e controversi dell’anno avrà luogo nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16 novembre presso l’AT&T Stadium di Arlington. Si combatte in Texas e questo vuol dire che i fan europei dovranno rimanere svegli a tarda notte. L’evento avrà inizio alle 02:00,italiano. Taylor contro Serrano è previsto per le 04:00 circa , mentre il main event è previsto poco prima delle 05:00.Da una parte il 58enne ‘Iron’, ex campione del mondo dei psi massimi e tra i più iconici pugili della storia. Dall’altra l’istrionico 27enne influencer e youtuber, che di mestiere ora fa il pugile ma anche il promoter,. La sua Most Valuable Promotion organizza la serata, che vedrà all’interno del menu anche la sfida per il titolo di regina indiscussa dei pesi superleggeri tra Katie Taylor e Amanda Serrano.