Bosch pronta a cedere le attività italiane di Edim, 160 esuberi

Il gruppointendeledie annuncia 160negli impianti di Villasanta (Monza Brianza) e Quero (Belluno). Lo annunciano i sindacati a seguito di un incontro con la direzione aziendale diche si è tenuto nella mattinata in Assolombarda, da cui è emerso che la multinazionale tedesca è in cerca di un compratore. Secondo le organizzazioni dei lavoratori, dei 160(120 a Villasanta e 40 a Quero), 40 sono in somministrazione. "Riteniamo inaccettabile - affermano Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil - che si ricorra alla soluzione degli, con gravi ripercussioni sui lavoratori, sulle loro famiglie e sull'intero tessuto sociale". "La direzione aziendale - spiegano - ha giustificato la propria decisione con motivazioni legate a presunte difficoltà economiche e con il fatto che lesvolte innon hanno mai fatto parte del 'core business' del gruppoe che, in una situazione di crisi, si preferisce metterle sul mercato".