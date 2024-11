Borsa | Shanghai chiude a -145% Shenzhen a -241%

Quotidiano.net - Borsa: Shanghai chiude a -1,45%, Shenzhen a -2,41%

Leggi su Quotidiano.net

Le Borse cinesi chiudono la seduta in territorio negativo: l'indice Composite dicede l'1,45%, a 3.330,73 punti, mentre quello diper il 2,41%, a quota 2.010,61. I listini hanno trascurato i segnali di stabilizzazione dell'economia registrati a ottobre, con la spinta oltre le attese delle vendite al dettaglio a fronte di una produzione industriale in legegro calo sul mese precedente, indicando che l'ultimo ciclo di stimoli promossi da Pechino ha rafforzato alcuni settori chiave. Le vendite sono salite del 4,8% annuo, contro il +3,2% di settembre e le stime degli analisti a +3,8%, centrando il dato più alto da febbraio 2024. La produzione industriale, invece, è cresciuta del 5,3%, meno del +5,4% di settembre e del +5,6% atteso. "Con l'attuazione accelerata delle politiche esistenti e l'introduzione di una serie di politiche incrementali a ottobre, l'economia nazionale ha mostrato un trend di crescita stabile, con i principali indicatori in notevole ripresa e fattori positivi accumulati", ha rilevato l'Ufficio nazionale di statistica in una nota a corredo dei dati, mettendo in guardia "dall'ambiente esterno sempre più complicato e severo".