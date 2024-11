Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude cauta, sugli scudi Generali e Mediobanca

Leggi su Quotidiano.net

Piazza Affariin calo sotto il peso dei tecnologici, con St che ha perso il 3,8%, e delle prese di beneficio su Mps (-2,2%) e Unicredit (-2,46%). Il Ftse Mib ha lasciato lo 0,48% in linea con l'andamento degli altri indici in Europa. Il Vecchio Continente ha comunque contenuto il calo rispetto alle Borse americane che nel corso della seduta si sono appesantite sempre più. Londra è scivolata di poco sotto la parità (-0,09%), Parigi ha perso lo 0,58%, Francoforte lo 0,27% mentre Madrid in controtendenza ha fatto un balzo dello 0,97% sostenuta dagli acuiqsti sui titoli finanziari. Gli operatori hanno ridimensionato le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a dicembre, dopo i commenti cauti del presidente Jerome Powell. L'indice Stoxx Europe 600 è sceso dello 0,7% alla chiusura di Londra, perdendo gran parte del rimbalzo di giovedì e registrando il terzo calo della settimana.