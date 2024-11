Lanazione.it - Bonus Tari famiglie e bonus Tari Giovani: al via le domande

Pisa, 15 novembre 2024 - Da oggi, venerdì 15 novembre, fino al 15 gennaio 2025 sarà possibile per i cittadini residenti nel Comune di Pisa presentare domanda per l’assegnazione dei contributi economici “” e “” a parziale ristoro delle spese derivanti dalla2024 relativa all’abitazione di residenza. Sulle due misure il Comune di Pisa ha messo complessivamente a disposizione 275 mila euro. Per il “” l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione 245mila euro. Per richiedere il contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Pisa; avere un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a 25.000,00 euro; essere intestadi utenzarelativa all’abitazione di residenza, oppure essere un componente del nucleo familiare nel quale è presente l’intestao dell’utenza, oppure essere residenti/domiciliati nella medesima abitazione in cui risulta essere iscritto l’intesta, ivi residente; aver provveduto al pagamento della tassa entro il termine di scadenza indicato nel bando.