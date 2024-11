Bonus baby sitter di 400 euro | Regione Lombardia fa da apripista con il bando per le donne

Leggi su Orizzontescuola.it

Un aiuto di 400al mese per ledisoccupate da almeno 3 mesi o che lavorano da non più di 60 giorni e intendono tornare ad un’occupazione a tempo pieno ma devono fare i conti con i costi di una. E’ quanto prevede ilper le– voucher servizi di cura, finanziato con 4 milioni die aperto oggi sulla piattaforma digitale per i bandi di.L'articolodi 400fa dacon ilper le