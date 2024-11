Bollate, al via i lavori per la ciclabile di via Vittorio Veneto

Leggi su Ilnotiziario.net

Da mercoledì 20 novembre parte il cantiere finanziato con fondi Pnrr e finalizzato alla realizzazione delladi via, per il tratto da via Verdi a piazza San Francesco. A partire dal 20 novembre, dunque, riduzione a una corsia della carreggiata di viain direzione nord-sud (da via Verdi a San .