Fanpage.it - Boccia dice che ha ansia e insonnia dall’inizio del caso Sangiuliano: “Contro di me bugie e stereotipi”

Leggi su Fanpage.it

Maria Rosaria, finita al centro delche in estate ha portato alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura, ha parlato della sua vita in questi mesi: un "continuo stato di stress", in cui "ci sono state molte false dichiarazioni", e non ha ricevuto solidarietà: "La donna è sempre la 'malafemmina' e il maschio la vittima, la società li giustifica e protegge".