Bluesky l’esodo in massa da X porta 25 milioni di nuovi utenti

Leggi su .com

(Adnkronos) –, la piattaforma social, sta registrando una crescita vertiginosa nel numero di, con 2,5diiscritti solo nell’ultima settimana, per un totale che ha ormai superato i 16diattivi. Questo flusso di nuove registrazioni avviene in un contesto in cui X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter, .L'articoloinda X2,5diproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia iMacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni