Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 3 anni viene “smarrita” da una parente che non denuncia la scomparsa

È finita nel migliore dei modi la disavventura di unadi 3, “” da unache però non ne avevato la. La piccola, di origini stranieri, era stata avvistata mentre camminava da sola e infreddolita per la strada di Romano di Lombardia (Bergamo). È tutto avvenuto lunedì 11 novembre, come riporta l’edizione di Bergamo del Corriere della Sera, quando una cittadina verso le 9 ha notato la piccola. La donna ha chiesto l’aiuto e l’intervento degli agenti della polizia locale che sono arrivati sul posto. La, che non era in grado di dire il suo indirizzo, è stata confortata e scaldata.Gli agenti hanno iniziato a girare tutti gli asili del paese. Le insegnanti di una struttura hanno riconosciuto lae hanno subito chiamato i suoi genitori. È emerso che la madre aveva chiesto unadi accompagnare la figlia all’asilo.