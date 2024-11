Oasport.it - Benedetta Pilato fa il vuoto nei 50 rana agli Assoluti di Riccione. Stupisce il 2007 D’Ambrosio

Calato il sipario sulla seconda giornata di batterie neglidi nuoto in vasca corta a. Si sono scaldati i motori in vista delle finali che prenderanno il via dalle 18.10 odierne. Curiosità ce n’era per via dei big che si sono cimentati in acqua., reduce da un convincente 100(seconda prestazione mondiale stagionale) nel day-1, ha fatto vedere di esserci anche nei 50. La pugliese ha stampato il crono di 29.33 a precedere Arianna Castiglioni (30.13) e Chiara Della Corte (30.13). Vedremo se Benny, già qualificata per i Mondiali di Budapest (Ungheria) nella piscina da 25 metri, metterà nel mirino il suo record italiano di 28.81.Nella medesima distanza ha fatto un po’ più di fatica Nicolò Martinenghi. Il campione olimpico dei 100, che ieri ha deciso di non gareggiare nella sua specialità, non è in grande condizione.