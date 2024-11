Lapresse.it - Belluno: Booking rimuove hotel che ha respinto turisti israeliani

Milano, 15 nov. (LaPresse) – “Non tolleriamo discriminazioni di alcuna natura e nei rari casi in cui siamo stati avvisati di simili comportamenti da parte dei proprietari, abbiamo erificato e rimosso quelle strutture ricettive dalla nostra piattaforma, come abbiamo fatto in questo caso”. È la risposta diin merito alla struttura ricettiva di Selva di Cadore, in provincia di, che ha negato ospitalità ainviando loro un messaggio in cui li accusava di essere “responsabili di genocidio”.