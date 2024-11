Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C derby a Pisa tra Cosmocare CUS Pisa e CUS Firenze

, 15 novembre 2024 – Altro scontro diretto di bassa classifica, per ilCUS, nella settima giornata del campionato diC. La squadra, affidata temporaneamente a Zeno Bizzarri, in assenza di Scocchera, affronta infatti, domenica alle 18 al PalaCus, i cugini del CUS, che hanno due punti in più deini. I gialloblù, scivolati all’ultimo posto dopo la sconfitta di Bottegone, non possono perdere ancora, per non rendere veramente preoccupante la situazione. CUS– La formazione universitaria fiorentina si è affacciata quest’anno inC dopo una cavalcata in Divisione Regionale 1, culminata in una splendida promozione, sotto la guida del giovane coach Matteo Frizzi. La compagine gigliata, sempre affidata a Frizzi, è andata in continuità, confermando il capitano Minniti, il pivot Cambi, l’ala forte Tarchi, decisiva ai play-off, Rosi, Mugnaini, Vienni, Cappelli, Andrea e Piero Martelli, un roster giovane e vivace con qualche punta di esperienza.