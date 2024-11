Dilei.it - Ballando con le stelle salta un turno: quando va in onda la semifinale

È un’edizione monumentale, ricca di grandi concorrenti e ottimi ballerini.con le2024 è iniziato in anticipo ma Milly Carlucci non ha deluso le aspettative del pubblico che, ogni sabato sera, segue il programma con grande interesse. La programmazione dello show di Rai1 è però destinata a cambiare presto e per un motivo che non riguarda l’organizzazione del palinsesto dell’ammiraglia di Viale Mazzini. Ladella trasmissione, che era attesa per il 7 dicembre, è pronta are per sopraggiunti impegni della conduttrice. Sapete quali?Perchéladicon leMilly Carlucci non rinuncia alla Prima alla Scala. L’apertura della stagione operistica, tradizionalmente in scena il 7 dicembre, è uno dei grandi appuntamenti della conduttrice di Rai1 che non vi rinuncia nemmeno per il suo programma del cuore.