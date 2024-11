Autopsia Margaret | Sofferenza acuta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.36 Arresto cardiocircolatorio in un quadro di: è il primo esito dell'suSpada, la 22enne originaria di Lentini morta in seguito all'anestesia per un intervento di rinoplastica in una struttura romana "Ci auguriamo che nessuno più possa essere vittima di quanto capitato a nostra figliae chiediamo che venga rispettato il nostro dolore", fanno sapere i genitori. L'ambulatorio,afferma la Regione,non è autorizzato per quel tipo d'intervento.