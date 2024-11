ATP Finals 2024 Sinner Una bella e difficile partita con Medvedev La semifinale era il primo obiettivo

Leggi su Ilfaroonline.it

Torino – Jannikbatte oggi Daniilnel match della terza giornata del gruppo Ilie Nastase alle Atpdi Torino e si qualifica per le semifinali comedel girone. Il numero 1 del mondo, già certo della posizione e della qualificazione prima ancora dell’incontro, supera il russo per 6-3, 6-4 in 1h13? e archivia la prima fase del torneo con 3 vittorie in altrettanti incontri.Nel girone, al secondo posto lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 del mondo, che avanza in. Domanie Fritz conosceranno i loro avversari che usciranno dal gruppo intitolato a John Newcombe. Eliminato, così come l’australiano Alex De Minaur, numero 9 Atp.Cosa ha detto“E’ stata unain una bellissima atmosfera”, dicenell’intervista in campo.