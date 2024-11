Trevisotoday.it - Ater Treviso: un milione di euro di riatti tra Silea, Paese, Villorba e Casier

Leggi su Trevisotoday.it

ha programmato oltre 1didi investimento per il riatto e la sistemazione di 14 alloggi dei quali 7 a in Comune di(2 di proprietàe 5 di proprietà comunale in gestione ad), 2 in Comune di, 2 in Comune die 3 in Comune di. Si tratta.