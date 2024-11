Torinotoday.it - Assoluzioni per le presunte torture in carcere a Torino: Salvini esulta, la garante dei detenuti replica

“Grande soddisfazione” per il vicepremier Matteo, “rispetto, sorpresa e amarezza” per ladeidiMonica Cristina Gallo. Hanno reagito così alla sentenza che ieri, giovedì 14 novembre 2024, ha assolto in secondo grado l’ex direttore deltorinese “Le Vallette”.