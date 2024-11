Avellinotoday.it - Assemblea dell'Alto Calore a Capriglia, il M.I.D.: "Momento ricco di spunti di riflessione, ma manca la partecipazione della gente"

Leggi su Avellinotoday.it

Ieri pomeriggio asi è svolta l'pubblica sull'e sull'emergenza idrica in Irpinia alla presenza anche' amministratore dil'avvocato Lenzi, alla quale il M.I.D. ha preso parte.Purtroppo non si può non nascondere che nonostante l'importanza del.