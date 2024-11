Ilnapolista.it - Arthur il fantasma della Juventus: 5 milioni netti a stagione, è in lista Champions ma non gioca mai

il: 5, inma nonmaiEcco cosa scrive la Gazzetta dello Sport.È tesserato per la, è inserito nellaLeague, ma del campo non ha visto nemmeno l’ombra. O meglio,Melo quello da allenamento lo vive quotidianamente tra loTraining CenterContinassa e il centro sportivo di Vinovo, ma l’Allianz Stadium sembra un lontano ricordo in tutti i sensi: lontano perché la sua ultima apparizione risale allo scorso 7 aprile da avversario, in panchina nella Fiorentina di Vincenzo Italiano, e lontano anche perché l’orizzonte del brasiliano non prevede un nuovo passaggio nella casa bianconera, non sotto la guida di Thiago Motta.e quella operazione con PjanicL’ex Barcellona desidera logicamente tornare are davvero, mentre la società si alleggerirebbe di un contratto piuttosto pesante: nel 2023 il suo contratto è stato prolungato spalmando i due anni di ingaggio rimanenti – da 8di euro – in un triennale da circa 5che scadrà il 30 giugno 2026.