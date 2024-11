Parmatoday.it - Arriva la X edizione di Tutti matti sotto zero

Leggi su Parmatoday.it

Non è Natale a Parma senza: dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 prende il via la Xdel Festival internazionale che dal 2014 riscalda le feste natalizie in Città con la poesia e il divertimento del circo contemporaneo e della magie nouvelle. Come ogni anno, il.