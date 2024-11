Ilgiorno.it - Allarme per bimba smarrita. Salvata dalla Polizia locale: una parente finisce nei guai

Infreddolita e impaurita. Così lunedì mattina gli agenti delladi Romano di Lombardia hanno trovato una bambina di tre anni, sola, che vagava lungo una strada del paese, via Marconi. Erano da poco passate le 9, quando laè stata notata da una passante che, dopo essersi resa conto che era senza genitori, ha immediatamente avvisato il comando dei vigili. Gli agenti, dopo averla tranquillizzata e rassicurata, l’hanno presa sotto la loro custodia. La bambina non parlava correttamente italiano, né era in grado di dire come si chiamasse, o il nome dei genitori o l’indirizzo di casa. A questo punto si è proceduto per tentativi. Gli agenti hanno accompagnato la piccola in diversi asili cittadini. In uno di questi, le insegnanti l’hanno riconosciuta senza ombra di dubbio come loro alunna e l’hanno riaccolta in classe in attesa di contattare i genitori.