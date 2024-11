Avellinotoday.it - Allarme furti in Irpinia: assalto a Picarelli, banda di ladri in azione

Leggi su Avellinotoday.it

in, con un'impennata dei crimini nelle ultime ore. Non solo Ariano Irpino, la Valle Ufita e la Valle del Sabato, ma anche Avellino è finita nel mirino dei. Ieri sera, la frdiè stata teatro di un vero e proprio, con due colpi messi a segno in.