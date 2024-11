Ilgiorno.it - Allarme cromo esavalente : "È monitorato"

"La situazione è continuamente monitorata da Arpa e creare allarmismi non ha alcun significato". È così che l’assessore con delega all’Ambiente, Lorena Fedeli, ha replicato in Consiglio comunale all’interrogazione presentata dal consigliere comunale del Movimento dei Cittadini, Franco Brumana (nella foto), che ha recentemente risollevato la questione delevidenziato nella falda di primo livello di alcune zone della città di Legnano. Va detto che i primi prelievi in grado di identificare l’inquinamento della prima falda – acqua che non viene utilizzata solo per usi industriali - risalgono addirittura ai primi anni 2000, quando l’amministrazione di allora aveva richiesto alcune verifiche supplementari. Ilè quanto rimasto di vecchie lavorazioni industriali probabilmente condotte facendo riferimento e normative diverse e che hanno lasciato di certo una ferita sul territorio: dalle verifiche non è ipotizzabile che ci siano ancora cause - come ad esempio serbatoi lesionati ancora presenti nel sottosuolo – in grado di contribuire a un aumento dell’inquinamento già rilevato.