Alla morte del marito trova foto intime con l’amante la moglie le invia all’ufficio della donna | condannata

Ha scoperto di essere stata tradita per anni daldefunto e per vendicarsi hato lescattate dal coniuge all'ufficio dell'amante. Protagonista di questa storia è una vedova di Fano di 63 anni. Laha patteggiato una condanna a 6 mesi e 6 giorni di reclusione (e una multa di oltre 2mila euro) per revenge porn.