Foggiatoday.it - Ai Campi Diomedei osservazione astronomica con gli astrofili di Capitanata - RIMANDATO

Leggi su Foggiatoday.it

Causa maltempo è statoa data da destinarsi l'evento Foggia in volo.nell’Universo senza barriere’ previsto per il 15 novembre al Parco dei.Si chiama ‘Foggia in volo.nell’Universo senza barriere’ ed è l’evento astronomico organizzato dall’assessorato alle Politiche.