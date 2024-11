Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni alla polizia, non semplici scontri

A Bologna non ci sono statima deliberatead uomini e donne dellada parte di delinquenti appartenenti a centri sociali, gruppi anarchici, estremisti di sinistra, antagonisti. Gruppi da fermare. Si possono respingere le ideologie di estrema destra di Casa Pound ma le loro manifestazioni sono pacifiche. Se in strada ci fossero stati solo loro non sarebbe successo niente. Il luogo poteva essere diverso, ma anche se fosse stato altrove i teppisti avrebbero ugualmente scatenato disordini ede questo il sindaco lo sa bene. Da decenni c'è chi pensa di avere il diritto di decidere chi può manifestare e chi no, chi può parlare e chi no, chi può presentare un libro, un film e chi no. Questo sì che si chiama squadrismo fascista. Stefano Serafini