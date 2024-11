Lecceprima.it - Adozione e affido, quali meccanismi sono disponibili: esperti e istituzioni a confronto

Leggi su Lecceprima.it

LECCE - Il 16 novembre si terrà a Lecce, presso la sala convegni della parrocchia san Giovanni Battista in via Novara 1, il convegno dal titolo “Politiche familiari e sostegno all’accoglienza adottiva e affidataria.prospettive?”. Si tratta di un importante appuntamento per fare il punto.