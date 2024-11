Avellinotoday.it - A16 Napoli-Canosa, chiusura temporanea della stazione di Lacedonia

Sulla A16, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa ladi, secondo il seguente programma: -dalle 21:00di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 novembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni,/A14.