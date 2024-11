Modenatoday.it - A Sassuolo lo spettacolo per bambini e famiglie "FilaFiaba" del Teatro dell’Orsa

Leggi su Modenatoday.it

«Le fiabe sono vere, musica e parole tessono un filo d’oro fatto di C’era e non c’era»: Monica Morini del, regista di, introduce lodai 4 anni e per ogni età che domenica 17 novembre alle ore 16 sarà in scena alCarani di, in provincia di.