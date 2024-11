Veneziatoday.it - A Musile di Piave un concerto e una panchina bianca per le vittime della strada

Leggi su Veneziatoday.it

La musica come strumento di sensibilizzazione all'educazionele. È con questo spirito che nasce l'evento in programma per domenica 17 novembre, alle ore 18.00, presso l'aula magnascuola Toti didi, in occasioneGiornata Mondiale e Nazionale del Ricordo delle.