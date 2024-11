Sport.quotidiano.net - A Foligno tocca a Ficini. Lelli cerca il blitz esterno

Vigilia di campionato per l’Aquila che domani, nella sfida delle 14.30, testerà in Umbria la forza della Fulgens, formazione fin qui rivelazione e quarta in classifica con 20 punti, a sei lunghezze dal Livorno capolista. Stamattina, invece, Nicoe il suo vice Max Adami – che lo sostituirà in panchina per la squalifica di un turno – verificheranno le condizioni generali del gruppo nella rifinitura prevista alle 10.30 al Brilli Peri. Sembra già chiaro, però, l’orientamento per l’undicidi partenza ovvero "squadra che vince non si cambia". Ad eccezione di Franco, appiedato dal giudice sportivo e rilevato da, i rossoblù si presenteranno senza cambiare nessun elemento rispetto a domenica scorsa. Confermati allora Testoni tra i pali, gli altri tre difensori Artini, Martinelli e Ciofi; Saltalamacchia, Sesti e Picchi in mediana; e il tridente Orlandi - Priore – Boncompagni in avanti.