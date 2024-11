Sbircialanotizia.it - A caccia di tempeste: la strategia dei navigatori oceanici per vincere le regate

Probabilmente è l'unica categoria che potrebbe trarre un minimo di vantaggio dal cambiamento climatico in atto sul pianeta: sono i velistiimpegnati nelle competizioni più lunghe ed estenuanti. Come il Vendée Globe, la cui decima edizione è in corso, con i primi che hanno già doppiato le isole Canarie a meno di una settimana .