Agrigentonotizie.it - 150 anni della ferrovia Agrigento-Porto Empedocle: ecco le corse straordinarie del treno storico

Leggi su Agrigentonotizie.it

In occasione dei 150dell’attivazionetratta Comitini –, la Fondazione FS Italiane ha organizzato per i prossimi 20 e 21 novembre una due giorni ricca di eventi per inaugurare e presentare il restauro dell’arearia di, riconvertita in.