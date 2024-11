Napolipiu.com - Zola: “In allenamento fermavamo tutto per applaudire Maradona, vi racconto cosa fece ungiorno”

L’ex campione azzurro rivela al Sun un ricordo inedito dei suoi giorni con Diego al Napoli La magia di Diego Armandonei ricordi di Gianfranco. In un’intervista al The Sun, l’ex attaccante del Napoli ha svelato momenti indimenticabili vissuti con il Pibe de Oro.“Allenarsi e giocare con uno cometi fa avere più intuizioni in campo”, racconta. “Io sono stato fortunato. Avevo 22 anni quando sono andato a giocare al Napoli. Avevo una grande fame e voglia di imparare”.Il ricordo disu Maradina che emoziona“Non posso dirti quante volte inabbiamo dovuto smettere di allenarci eDiego. Alcune cose che faceva erano incredibili. Eri sempre un passo indietro a lui”, rivela l’ex azzurro.La giocata indimenticabileE poi ildi quella magia: “Un giorno stavamo giocando 11 contro 11 in