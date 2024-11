Gravidanzaonline.it - Zoe Cristofoli e Theo Hernandez saranno di nuovo genitori

A sorpresa Zoehanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio; la notizia della gravidanza è stata tenuta riservata fino a quando, ieri, l’influencer ha pubblicato un reel con le immagini del gender reveal, che si è svolto nella loro splendida villa fuori Milano. “Ci sono cose che vorresti tenere solo per te – scrive la modella veronese – che alla fine vale la pena di condividere. Semplice come una cena a casa con chi ami”. News Chiara Nasti, il ritorno a casa in tacchi dopo il parto, scatena (di) le polemiche L'influencer torna a casa con la secondogenita con un look che non è piaciuto a molti degli utenti di Instagram.