Quotidiano.net - ’You Belong With Me’ di Taylor Swift. Innamorarsi da parti opposte della strada

Tu sei al telefono con la tua ragazza, lei è sconvolta. Si sta innervosendo per qualcosa che hai detto. Lei non capisce il tuo umorismo come faccio io. Sono nella mia stanza, è un tipico martedì notte, sto ascoltando quel tipo di musica che a lei non piace e lei non saprà mai la tua storia come la conosco io. Ma lei indossa minigonne, io indosso t-shirt, lei è una cheer leader, io sono in tribuna. Sognando il giorno in cui tu ti sveglierai e capirai che quella che stavi aspettando è stata qui tutto il tempo. Se solo tu potessi vedere che io sono la sola che ti capisce. Sono stata qui tutto il tempo, perché non lo vedi? Tu mi apeni, tu mi apeni. Due giovani che si ignorano, soprattutto lui, che sembra innamorato di un’altra che non lo sa apprezzare, ma che si osservano e capiscono che sono fatti l’uno per l’altra.