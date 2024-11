Game-experience.it - Xbox è ovunque, Microsoft lancia la nuova campagna marketing

ha appena presentato ladi, volta a mettere in risalto la volontà del colosso di Redmond di creare un futuro dove i giocatori sono liberi di giocare dove preferiscono, senza essere costretti ad acquistare un dispositivo specifico per accedere ai tanti giochi dell’azienda.Come leggiamo suWire,ha precisato di essere al lavoro su un “futuro definito dalla scelta del giocatore, dove le persone possono giocare ai loro giochi preferiti, scoprire nuove avventure e connettersi con gli amici,e comunque amino giocare.”La corporazione americana ha precisato che gli utenti possono utilizzare le console, i PC, le Samsung Smart TV, i dispositivi portatili, smartphone, Amazon Fire TV, oppure un visore Meta Quest con Game Pass Ultimate per accedere al proprio ecosistema gaming.