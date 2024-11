Sbircialanotizia.it - ‘X Factor’ diventa ‘Hell Factor’ per il quarto live: stasera doppia eliminazione

Leggi su Sbircialanotizia.it

Assegnazioni e ospiti della puntata di oggi, giovedì 14 novembre A X Factor è arrivato il momento di una delle puntate più temute: oggi, giovedì 14 novembre, il talent condotto da Giorgia si trasforma in 'Hell Factor' per una serata senza un attimo di sosta che vedrà tra gli artisti in gara una. .