X Factor 2024 Live streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

tv:la, Sky, Tv8, in chiaroQuesta sera, 14 novembre, va in onda ladeidi X, con la conduzione di Giorgia. In giuria troviamo Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Ognuno di loro alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze. Sono 12 i concorrenti che dopo le varie selezioni approdano ai. Un lungo percorso che ci porterà alla finale del 5 dicembre inda piazza del Plebiscito a Napoli. Eccointv e indi X.In tvAppuntamento su Sky Uno questa sera, 14 novembre, alle ore 21.15 su Sky Uno, al canale 108 del decoder Sky. Un appuntamento imperdibile ogni giovedì indalla XArena, fino alla finale del 5 dicembre da piazza del Plebiscito a Napoli.