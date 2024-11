Chietitoday.it - Weekend di spettacolo, cultura e magia... e la grande lirica torna al teatro Marrucino con "Pagliacci"

Leggi su Chietitoday.it

Un cartellone ricco di eventi quello che ci aspetta in questo, da trascorrere incon lao immersi nelladi abili prestigiatori, ma c'è spazio anche per chi ama gustare le memorie e i sapori contadini o per chi desidera scoprire nuove e interessanti letture.