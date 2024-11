Agi.it - Wanda Nara e Icardi ai ferri corti: lite violenta in casa, poi la denuncia contro il calciatore

AGI -hato Mauroper violenza di genere dopo un'accesacon il suo ex a Buenos Aires: a rivelarlo è stato il programma 'Los Angeles de la Mananà dell'emittente America Tv, spiegando che venerdì 15 novembre l'ex capitano dell'Inter dovrà comparire in tribunale. L'attaccante del Galatasaray da lunedì scorso si trova in Argentina dopo la rottura del crociato e avrebbe incontrato la 37enne showgirl, madre delle sue due figlie, e si è trasferito nell'appartamento di cui sono comproprietari. Lì si sarebbe verificato "un evento violento", "una cosa grave" secondo il racconto del giornalista Angel Brito che ha dato notizia dellapresentata dall'avvocato di Wanda, Ana Rosenfeld. Wanda è tornata da una breve vacanza con il suo nuovo compagno, il 24enne rapper argentino L-Gante (vero nome Elian ngel Valenzuela) del quale sarebbe incinta, e ha trovato acon le sue figlie": "Era tardi e Isabella e Francesca dormivano, Wanda e Mauro hanno avuto una forte discussione e lui ha cercato di impedirle di andarsene ma lei ha preso le sue cose ed è riuscita a scappare".