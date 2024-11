Oasport.it - Volley, Civitanova domina in Repubblica Ceca: 3-0 al Karlovarsko e ottavi di finale di Challenge Cup a un passo

Leggi su Oasport.it

Tutto facile per una Lubebrillante a Karlovy Vary indove i marchigiani hanno battuto 3-0 nell’andata dei sedicesimi didiCup il, mettendosi nelle condizioni di poter accedere aglicon la conquista di due set nel ritorno in programma tra le mura amiche tra una settimana. partita senza storia con i padroni di casa impotenti contro una Lube che non ha mai perso la concentrazione e ha chiuso il match in poco più di un’ora con parziali molto netti.Medei schiera la formazione titolare, gettando nella mischia Nikolov, che già qualche apparizione l’aveva fatta in campionato, nello starting six in diagonale con mattia Bottolo. I cechi danno l’impressione di potersela giocare in avvio di incontro quando riescono anche a portarsui in vantaggio sull’8-6 mainizia a macinare il suo gioco, a pigiare l’acceleratore in battuta e pareggia a quota 12, prima di prendere progressivamente il largo fino al 20-14 che apre la strada per il successo 25-16 nel primo set.