Violenza sessuale di gruppo su una 16enne, due arresti a Rimini

AGI - I carabinieri dihanno eseguito, questa mattina, due provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi dal locale tribunale e dal Tribunale dei minorenni di Bologna nei confronti di due ragazzi di 17 e 18 anni accusati didipluriaggravata su una. Il maggiorenne risiede nella provincia di Pesaro-Urbino, mentre l'altro nel Riminese. La vicenda risale alla scorso agosto, quando la vittima ha chiamato i soccorsi dopo essere stata scaricata in strada dopo aver, a suo dire, subito rapporti sessuali non consenzienti poco prima con due sconosciuti. Le successive visite in ospedale hanno confermato le violenze con una prognosi per la vittima di 30 giorni. I carabinieri hanno analizzato le telecamere di sicurezza e comparato poi i campioni di dna che hanno portato ai due.