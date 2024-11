Udinetoday.it - Violenza di genere: a Udine le donne chiedono sempre più aiuto

Leggi su Udinetoday.it

Non cambia quasi niente. O meglio, aumenta la consapevolezza delle, ma ladiè un fenomeno che non accenna a diminuire, anzi. E per ridurlo non servono le manifestazioni in piazza, né gli spettacoli a teatro, né le panchine rosse e nemmeno quelle rosse dipinte di nero per.