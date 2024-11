Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2024 ore 18:45

DEL 14 NOVEMBREORE 18.35 ARIANNA CAROCCIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZESEGNALATO UN MEZZO PESANTE IN PANNE AL KM 521+000, AL MOMENTO SONO 2 I KM DI CODA ALL’ALTEZZA DI PONZANONO VERSO.SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, POI CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E TUSCOLANA, A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA.RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. IN DIREZIONE DEL CENTRO, INVECE, SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE.RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO, PERMANGONO INFATTI LE CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO E TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA STESSA VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.